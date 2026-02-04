Скидки
Главная Фигурное катание Новости

«Кто знает, как жизнь повернётся». Туктамышева — о возможном возвращении в спорт

«Кто знает, как жизнь повернётся». Туктамышева — о возможном возвращении в спорт
Комментарии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о возможном возвращении в спорт, отметив, что на размышления об этом её подтолкнуло возвращение на лёд фигуристок Александры Игнатовой (Трусовой) и Камилы Валиевой.

— Что-то изменилось в твоей жизни после того, как ты завершила карьеру?
— Да нет. Всё как было, так и есть. Просто само интервью [с Виктором Кравченко] было значимым для меня. А то, что я там в конце сказала о завершении карьеры… К этому шло. Но… Кто знает, как жизнь повернётся. Недавние примеры возвращений у нас есть. Но это правда очень сложно. Так что, может, уже развивать себя в тренерстве и выступать в шоу. Это легче и немного интереснее.

— То есть примеры Саши Трусовой и Камилы Валиевой вдохновили тебя на возможное возобновление карьеры?
— Думала об этом ещё до новостей про них, когда восстанавливала тройные. Сейчас просто нет такой возможности: совмещать «Ледниковый» и работу над прыжками было бы очень сложно. Так что в данный момент о возвращении я не думаю.

— Ты сейчас не прыгаешь?
— Двойные аксели делаю, могу тройной тулуп собрать, – приводит слова Туктамышевой Sport24.

