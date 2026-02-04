«Ожидаем в ближайшие несколько месяцев». Коган — о допуске юниоров к международным стартам

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о сроках возвращения российских фигуристов-юниоров на международные старты.

«Уверен, что каждый спортсмен, которого мы допустили и который прошёл отбор и участвует в первенстве России среди юниоров 2026 года, точно смог бы побороться за призовые места на чемпионате мира среди юниоров. Я уверен и очень надеюсь на решение ISU, которое мы ожидаем в ближайшие несколько месяцев, что наши юниоры смогут со следующего сезона участвовать во всех международных соревнованиях», – приводит слова Когана ТАСС.

В декабре 2025 года Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допустить к участию российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с использованием национального флага и гимна. Рекомендация МОК касается индивидуальных и командных видов спорта. На данный момент российские юниоры выступают с национальными символами в таких видах спорта, как фехтование, дзюдо, спортивная борьба, конный спорт, тяжёлая атлетика, современное пятиборье, волейбол, бейсбол и софтбол, ски-альпинизм, керлинг и тхэквондо.