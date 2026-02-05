Скидки
Фигурное катание

Мать Костылевой заявила, что её дочь разрубит лезвием связки 13-летней Софии Сарновской

Мать Костылевой заявила, что её дочь разрубит лезвием связки 13-летней Софии Сарновской
Комментарии

Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, пригрозила физическими последствиями для 13-летней фигуристки Софии Сарновской, после того, как та помешала её дочери на тренировке.

«Нервы не сдадут. Лена не будет жалеть Сарновскую. Она прыгнет триксель на неë. И разрубит ей лезвием связки. На ногах или бедре, если та ещё раз попытается пересечь ей прыжок. И пусть винят потом только себя.

Очень хорошее сравнение. А ещё добавлю. Почему водитель должен уходить от столкновения в кювет. Разбиваться. Портить технику [прыжка]? Из-за мразоты, которая это делает специально?

А это никакие не угрозы. Это реалии спорта. Лена не сможет остановить себя во время прыжка. Зачем ей разбиваться на брюхо? Раскрываться? Отбивать себе всë. Проще завершить прыжок», — написала Костылева в своём телеграм-канале.

Мать Костылевой назвала «мразотой» 13-летнюю фигуристку Сарновскую
