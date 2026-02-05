Скидки
Александра Трусова исполнила четверной лутц на тренировке через полгода после родов

Серебряный призёр Олимпиады-2022 фигуристка Александра Трусова в своём телеграм-канале опубликовала видео с тренировки, на котором продемонстрировала исполнение четверного лутца.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. 6 августа 2025 года у пары родился сын.

В январе 2026-го Александра объявила, что возвращается в спорт. Она заявила, что продолжит карьеру в штабе Этери Тутберидзе. Трусова уже приняла участие на чемпионате России по прыжкам — 2026 в Санкт-Петербурге.

