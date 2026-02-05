Этери Тутберидзе отреагировала на четверной лутц Трусовой, сделанный на тренировке

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе оценила исполнение четверного лутца серебряным призёром Олимпиады-2022 российской фигуристкой Александрой Трусовой. Ранее она опубликовала видео с выполненным прыжком на личной странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Тутберидзе

В январе 2026-го Александра объявила, что возвращается в спорт. Она заявила, что продолжит карьеру в штабе Этери Тутберидзе. Трусова уже приняла участие на чемпионате России по прыжкам — 2026 в Санкт-Петербурге.

Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Фигурист сделал ей предложение руки и сердца в июне 2024 года. Это случилось в Санкт-Петербурге на фоне разведённого моста. 6 августа 2025 года у пары родился сын.