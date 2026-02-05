Луна Хендрикс назвала Анастасию Губанову недооценённой спортсменкой

Чемпионка Европы — 2024 бельгийская фигуристка Луна Хендрикс назвала грузинскую фигуристку Анастасию Губанову, которая тренируется в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, недооценённой спортсменкой.

— Кто или что, на ваш взгляд, недооценено?

— Это непросто… Я думаю, [Анастасия] Губанова, — приводит слова Хендрикс Anythinggoe.com.

На чемпионате Европы — 2026, который проходил в Шеффилде (Великобритания), Луна Хендрикс завоевала серебро, получив 191,26 балла по сумме двух программ. Анастасия Губанова стала пятой (184,36). Победительницей стала эстонская фигуристка Нина Петрыкина (216,14).