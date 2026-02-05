«Рады, что получилось с нашей новой командой». Бойкова и Козловский — о победе на ЧР-2026

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о победе на чемпионате России — 2026.

— Эмоции после чемпионата России уже улеглись. Как себя чувствуете после этой победы?

Бойкова: Хорошо себя чувствуем. Рады, что наконец-то получилось именно с нашей новой командой достичь первого места на чемпионате России. Мы долго к этому шли, к счастью или к сожалению, не знаю. Но главное, что пришли. И рады, что наконец-то смогли с хорошим настроением встретить Димин день рождения.

— Что вам сказали тренеры?

Козловский: Похвалили. Долго мы к этому шли — и наконец-то получилось. Это хороший результат. У нас сразу же был небольшой разбор допущенных ошибок, и мы примерно наметили план по их устранению. Но в целом у тренеров была очень сдержанная, спокойная, рабочая реакция, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.