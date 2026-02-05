Бойкова — о тренере Морозове: он достаточно эмоциональный человек, и нам это нравится!

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась о работе с тренером группы Этери Тутберидзе Станиславом Морозовым.

— Станислав Александрович (Морозов, тренер Александры и Дмитрия. — Прим. «Чемпионата») выглядит очень спокойным. Он всегда такой?

Бойкова: (Смеётся) Мне кажется, Станислав Александрович очень сильно контролирует свои эмоции во время соревнований, потому что знает, что его снимает камера. На тренировках, конечно, он более эмоциональный. Станислав Александрович в принципе достаточно эмоциональный человек, и нам это нравится! Просто как самый настоящий профессионал своего дела он старается держать лицо на соревнованиях, — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.