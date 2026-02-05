Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова — о тренере Морозове: он достаточно эмоциональный человек, и нам это нравится!

Бойкова — о тренере Морозове: он достаточно эмоциональный человек, и нам это нравится!
Комментарии

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, высказалась о работе с тренером группы Этери Тутберидзе Станиславом Морозовым.

— Станислав Александрович (Морозов, тренер Александры и Дмитрия. — Прим. «Чемпионата») выглядит очень спокойным. Он всегда такой?
Бойкова: (Смеётся) Мне кажется, Станислав Александрович очень сильно контролирует свои эмоции во время соревнований, потому что знает, что его снимает камера. На тренировках, конечно, он более эмоциональный. Станислав Александрович в принципе достаточно эмоциональный человек, и нам это нравится! Просто как самый настоящий профессионал своего дела он старается держать лицо на соревнованиях, — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Эксклюзив
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android