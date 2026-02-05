Козловский ответил на вопрос о частых сменах партнёров в танцах на льду в отличии от пар

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о частых сменах партнёров в танцах на льду в отличии от парного катания.

— Совсем недавно в танцах на льду у нас была полная неразбериха, все перемешались. А в парном катании такого нет — как думаете почему? Александра Степанова и Иван Букин как-то говорили, что им в своё время не всё было позволено.

Козловский: Мы консервативнее. Спортсмен должен принимать те действия, которые будут соответствовать его ожиданиям относительно результата. Если смена партнёра, тренера соответствует этим интересам и он действительно видит перспективу развития — это личное право спортсмена. Мы с Сашей прекрасно понимали, что продолжать кататься вместе — это лучший вариант, который у нас есть. Это соответствует нашим общим интересам. Мы стараемся сохранять ту рабочую атмосферу, которая у нас есть уже на протяжении длительного периода, — сказал Козловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.