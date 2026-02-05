Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский назвали свою любимую программу в карьере

Бойкова и Козловский назвали свою любимую программу в карьере
Комментарии

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский назвали свои любимые программы в карьере.

— У вас было много ярких, интересных программ. Какая из них ваша любимая?
Козловский: Я бы выделил нашу первую очень серьёзную, основательную постановку — это «Щелкунчик». Нам её ставил Пётр Чернышёв — эта программа очень сильно нас продвинула вперёд. Была абсолютно прекрасная олимпийская «Малагенья» (Malaguena). Также очень классная программа под Hit the road, Jack, которую мы катали в сезоне-2022/2023. Считаю, что короткая программа двух последних сезонов Kill Bill — одна из самых ярких наших постановок. Это реальное кино! Ну и что касается «Лунной сонаты», я бы её тоже выделил как программу олимпийского уровня.
Бойкова: Да, я бы только ещё, наверное, произвольную на тему «Джеймса Бонда» добавила, потому что нам она очень-очень нравилась. И мы всегда с удовольствием её катали, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Эксклюзив
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android