Бойкова и Козловский назвали свою любимую программу в карьере

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский назвали свои любимые программы в карьере.

— У вас было много ярких, интересных программ. Какая из них ваша любимая?

Козловский: Я бы выделил нашу первую очень серьёзную, основательную постановку — это «Щелкунчик». Нам её ставил Пётр Чернышёв — эта программа очень сильно нас продвинула вперёд. Была абсолютно прекрасная олимпийская «Малагенья» (Malaguena). Также очень классная программа под Hit the road, Jack, которую мы катали в сезоне-2022/2023. Считаю, что короткая программа двух последних сезонов Kill Bill — одна из самых ярких наших постановок. Это реальное кино! Ну и что касается «Лунной сонаты», я бы её тоже выделил как программу олимпийского уровня.

Бойкова: Да, я бы только ещё, наверное, произвольную на тему «Джеймса Бонда» добавила, потому что нам она очень-очень нравилась. И мы всегда с удовольствием её катали, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.