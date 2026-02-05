Дмитрий Козловский высказался о непопадании на Олимпийские игры в Милане

Трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказал своё мнение относительно непопадания на Олимпийские игры — 2026 в Италии.

— Не могу не спросить об этом: как вы отреагировали на то, что на Олимпиаду были поданы вторым номером? А затем и на тот факт, что на Игры не поедете?

Козловский: Давайте так: исходя из тех результатов, которые были, если мы отталкиваемся исключительно от них, мне кажется, здесь никакой дискуссии быть не должно. Были дополнительные вводные, было принято решение, которое было принято. На это были какие-то причины. И был получен тот результат, который был получен. Сейчас об этом говорить абсолютно бессмысленно, — сказал Козловский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.