Бойкова и Козловский рассказали, как началось их сотрудничество со Станиславом Морозовым

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, как началось из сотрудничество с тренером группы Этери Тутберидзе Станиславом Морозовым.

— Как началось сотрудничество со Станиславом Морозовым?

Козловский: У нас были определённые вопросы, которые нам нужно было решать.

Бойкова: В частности — с техникой элементов.

Козловский: Мы себя знали. И мы убеждены в том, что лучшего технического специалиста по парному катанию, чем Станислав Морозов, в мире нет. Мы были очень заинтересованы в работе с ним, поэтому по наступлении межсезонья поговорили с ним. Были решены определённые организационные моменты — так и состоялось наше сотрудничество.

Бойкова: Этери Георгиевна была в курсе. Она тоже была за то, чтобы мы поработали со Станиславом.

Козловский: Я бы даже сказал, она не то что в курсе была — мы всё это обсуждали вместе. Это было такое целостное, совместное решение. Не то что мы сами решали этот вопрос. Были люди, которые были заинтересованы в том, чтобы этот вопрос решить. Наша задача — тренироваться и работать. Технические вопросы мы оставили на тех людей, в чью компетенцию решение этих вопросов входит. Поэтому всё это абсолютно обычный процесс, ничего такого выдающегося здесь нет. Появились определённая идея, желание. Были найдены пути к достижению этой цели — и она достигнута, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.