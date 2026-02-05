Скидки
Фигурное катание

«Этери Георгиевне не нравился наш выброс флип». Бойкова/Козловский — о работе над техникой

«Этери Георгиевне не нравился наш выброс флип». Бойкова/Козловский — о работе над техникой


Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о работе над техническими проблемами.

— Вы катаетесь 10 лет — мне очень странно слышать, что у вас могли быть какие-либо технические проблемы.
Козловский: Ну вы же видели.

— Бывали ошибки.
Козловский: Много ошибок.

— Да, но с техникой ли это связано?
Бойкова: Нет, это связано, конечно, и с техникой, и с психологией. Но когда у тебя налажена техника до такого состояния, что всё отточено, психологические моменты потихоньку начинают сходить на нет. Даже когда ты нервничаешь, если у тебя получается отключать голову, тело работает на автомате. Если этот автомат правильно поставлен, следовательно, и ошибок не будет. Поэтому тут очень важно было этот момент исправить.
Плюс Этери Георгиевне очень не нравился наш выброс флип. Он и правда был абсолютно технически неверный. Ну, как научились делать, так восемь лет и делали. Но сейчас поправили технику, и вроде стало получше. Выброс стал выглядеть ровнее — и благодаря этому мы стали получать больше надбавок от судей. Всё потому что просто сам элемент выглядит ровнее и проще в исполнении, как будто бы без видимых усилий.

— Станислав Александрович говорил, что нашёл у вас ошибку на флипе и исправил. А что-то ещё исправлял?
Козловский: Я бы вообще в целом сказал: в межсезонье была проделана очень серьёзная комплексная работа с нашей парой. Нам было непросто, Станиславу Александровичу было непросто. Но выдавать все секреты и тонкости этой работы мы не будем, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

