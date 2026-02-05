Чемпионка Европы Бойкова заявила о желании добавить ещё какие-либо ультра-си в программы

Трёхкратная чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала о планах усложнить программы.

— Планируете ли ещё какие-либо ультра-си? Может, уже не в этом сезоне, конечно.

— У меня есть желание. Вопрос в наших возможностях и в том, насколько сильно поменяются правила со следующего года. Потому что ходят слухи, что уберут поддержку из произвольной программы — и заменят на танцевальную, уберут один прыжок — останется каскад из двух прыжков. И если будут такие фундаментальные изменения, то надо, конечно, думать в сторону усложнения программы с той точки зрения, что баллов теперь не получится набрать столько, сколько мы там набираем даже сейчас. И как выигрывать в такой ситуации, надо будет думать. Но я уверена, что и у Станислава Александровича, и у Этери Георгиевны уже есть какие-то свои задумки, — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.