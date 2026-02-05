Бойкова и Козловский высказались о возможных изменениях в правилах парного катания

Чемпионы России и Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский раскритиковали возможные изменения в правилах своего вида.

— Как вообще относитесь к тому, что могут убрать поддержку, как-то изменить количество элементов в программах?

Бойкова: Я считаю, что это не очень хорошо. Как можно у мастерской пары убирать третью поддержку? Чем мы тогда будем отличаться от юниоров как минимум?

Козловский: Спорт должен развиваться в спортивном направлении. Если они хотят облегчить программу, то для усиления спортивной составляющей необходимо что-то обновить и что-то дать на замену. То есть если они, допустим, убирают какой-то элемент или даже два, одну поддержку, программа становится значительно легче. Значит, нужно дать спортсмену дополнительный стимул развиваться в другом направлении. Например, поднять стоимость четверных элементов: вот смотрите, ребята, мы упрощаем вам задачу для того, чтобы создать физический люфт, который вы можете использовать для освоения элементов повышенной сложности. В противном случае это самая откровенная деградация, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.