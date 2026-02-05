Чемпион Европы Козловский высказался о развитии парного катания как спорта

Чемпионы России и Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказали своё мнение о развитии парного катания как спорта.

— Последний раз мы с вами общались в 2023-м — это два с половиной года назад. Тогда у нас возникла дискуссия на тему того, что парное катание становится скучным. Сейчас что-то поменялось или всё на прежнем уровне?

Бойкова: Глобально точно ничего не изменилось. Все делают те же самые элементы, всё то же самое, по стоимости тоже ничего не меняется. Но о каких-то изменениях можно будет говорить, если поднимут стоимость элементов ультра-си. Пока непонятно, как развиваться именно в парном катании.

Козловский: Чтобы пошло какое-то развитие, необходимо, чтобы головная организация его стимулировала. У нас спорт, я об этом постоянно повторяю и буду повторять. Мы занимаемся не балетом. У нас в первую очередь спорт, а не искусство. И когда говорим о фигурном катании, мы должны говорить о спортивной составляющей, о её развитии. И, к сожалению, когда есть искусственно созданные барьеры, которые ограничивают спортсмена в возможности развития в этом направлении, это неправильно и деструктивно с глобальной точки зрения.

— Но при этом у нас есть юниоры, даже в вашей группе, которые делают ультра-си.

Козловский: У нас есть в мире талантливые спортсмены, которые это могут исполнять и которые реально могут выучить. И если человек не может что-то сделать, то это не значит, что надо ограничивать тех, кто может. А сейчас это выглядит именно так — мы отталкиваемся от массы тех спортсменов, которые просто, допустим, некоторые элементы ввиду каких-то абсолютно иных факторов сделать не могут.

Например, я вряд ли пробегу 100-метровку быстрее, чем Усэйн Болт. Но это не значит, что сейчас нужно запретить Болту бегать на той скорости, на которой он бегает, только потому, что я не могу так пробежать. Сейчас происходит примерно то же самое. Есть спортсмены в мире, не только в России, которые действительно могут двигаться вперёд — есть фигуристы из Китая, которые исполняют четверные подкрутки. Я думаю, если поставить эту историю на конвейер, то появятся спортсмены, которые могут исполнять четверные выбросы системно. Но для этого нужно, чтобы был определённый импульс сверху, снятие определённых ограничений.

— Не думали ли вы в будущем стать функционерами, например, в федерации, чтобы продвигать парное катание уже на другом уровне?

Бойкова: Из меня функционер вряд ли получится. Я больше, наверное, про спортивный путь, спортивные достижения.

Козловский: Одно дело – о чём-то говорить, другое — что-то делать. Сейчас я занимаюсь своей спортивной карьерой. А как будет дальше — посмотрим.

— Вы раньше в короткой программе прыгали риттбергер — планируется ли что-то менять или пока будете с тем же набором?

Бойкова: Опять же, это всё будет очень сильно зависеть от правил, потому что там надо будет уже думать, чем набирать баллы. Мы продолжаем прыгать риттбергер, делаем и другие прыжки. Тут просто вопрос в их наработке и стабильности, в проценте исполнения. Поэтому будем смотреть, что подскажет будущее, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.