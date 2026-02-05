Чемпионы России Бойкова и Козловский рассказали, как их пригласили выступить в Италии

Чемпионы России и Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об участии на шоу в Италии.

— Вас пригласили на шоу в Италии в январе. Как так получилось?

Козловский: Получилось это абсолютно неожиданно. К нам просто в один момент подошёл Ари Закарян и сказал, что есть такая возможность. Мы ответили согласием.

— Многие считают эту поездку, поскольку едете не только вы, но ещё и Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым и Мария Захарова, хорошим знаком к нашему предстоящему возвращению.

Козловский: Это так.

Бойкова: Мы с этим согласны.

— Не все ваши программы видели за рубежом, у нас, к сожалению, было очень много внутренних сезонов. Может быть, вы захотите что-то вернуть из того, что катали во внутренних сезонах?

Козловский: В этом сезоне у нас очень хорошая программа на международный уровень — наш прекрасный Kill Bill, если говорить про этот сезон, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.