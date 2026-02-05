Бойкова призналась, что они с Козловским готовы ехать на международные старты хоть завтра

Чемпионы России и Европы в парном катании фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заявили о полной готовности выступать на международных соревнованиях.

— Если вдруг завтра скажут ехать на международные соревнования, вы готовы?

Бойкова: Конечно! (Смеётся) Однозначно.

— Международные спортивные федерации по рекомендации МОК начали активнее допускать россиян. Случится ли что-то в фигурном катании — неизвестно, поэтому чисто философский вопрос: если была бы возможность поехать на Олимпиаду, тоже были бы готовы?

Козловский: Это вопрос действительно такой, философский. Даже, я бы сказал, из области фантастики. Уже нет квот и вариантов, мне кажется, абсолютно не осталось. Поэтому не вижу повода дискутировать на тему очень гипотетических, каких-то далёких и потенциально сомнительных возможностей.

Бойкова: Но готовы мы всегда! — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.