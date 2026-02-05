Скидки
Александра Бойкова рассказала, почему её мама назвала Этери Тутберидзе гениальной женщиной

Комментарии
Комментарии

Трёхкратный чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала, что её мама назвала тренера Этери Тутберидзе гениальной женщиной.

— На чемпионате России вы одни из немногих выступили с новым показательным номером. Как вообще ставилась эта программа?
Бойкова: Её ставили Этери Георгиевна и Даниил Маркович, как и всегда, — практически все показательные номера нам ставят они. На самом деле, я пришла с тем, чтобы поставить новый номер, очень мне хотелось. В прошлом году мы тоже хотели, но не успели. А тут была возможность, поэтому настояли на том, чтобы поставили новую программу. Я пришла и сказала, что очень хочу кататься под Леонида Агутина. Этери Георгиевна немножко удивилась. Я ей не стала объяснять причину.

Но всё просто: Леонид Агутин — один из самых любимых исполнителей моей мамы. И она всегда хотела, чтобы мы катали либо что-то под Стинга либо под Агутина. И так получилось, что изначально мы планировали другую музыку, другую песню, не «Февраль». Однако потом Этери Георгиевна вышла на постановку и сказала: «Знаете что? Мне не нравится». А вот «Февраль» мне нравится, давайте под него поставим. И потом я получила сообщение от моей мамы, что Этери Георгиевна – гениальная женщина, потому что выбрала самую любимую песню моей мамы! — сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

