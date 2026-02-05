Скидки
Чемпионка Европы Бойкова объяснила, почему чемпионат России считают самым сложным стартом

Комментарии

Трёхкратный чемпионка России и чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, рассказала, в чём сложность чемпионата России по фигурному катанию.

— Многие говорят, что чемпионат России – это вообще самый сложный старт для наших фигуристов.

Бойкова: Ну тут дело в том, что да, он сложный. Но за годы отстранения он стал единственным решающим соревнованием. Раньше у нас было так: ты попадаешь в тройку, ты молодец, — едешь на чемпионат Европы. Дальше у тебя на Европе есть шанс попасть в тройку — тогда ты вообще умничка. Дальше едешь на мир, и у тебя ещё один шанс попасть в тройку и ещё раз доказать, что ты крутой.

А сейчас у тебя один-единственный старт в году, чемпионат России, где ты должен быть первым, и всё. Потому что от этого зависят и зарплата, и количество часов льда, и постановки программ. Очень многое зависит именно от одного соревнования. Просто вот в недавнем прошлом было больше шансов показать себя. Да, финал Гран-при тоже остаётся, но он уже не настолько решающий, – сказала Бойкова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

