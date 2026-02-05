Чемпион Европы Козловский назвал Морозова гениальным тренером

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, назвал Станислава Морозова гениальным тренером.

— Как вы поняли, что сработаетесь со Станиславом Александровичем?

Бойкова: Сомнений не было, что мы сработаемся. Мы со Станиславом Александровичем знакомы давно — ещё когда были в группе у Тамары Николаевны [Москвиной]. Он был там какое-то время специалистом, тоже помогал нам. Поэтому лично у нас с Димой никаких вопросов не возникало, получится у нас сотрудничество или нет.

— Какой Морозов тренер?

Козловский: Гениальный.

Бойкова: Ну это правда, да.

Козловский: Я считаю, что он просто гений своего дела. В парном катании Станислава Морозову равных нет. И мне кажется, что большего даже говорить не стоит. Это лучший тренер парного катания в мире. Без вопросов и без сомнений.

— Но при этом Станислав Александрович говорил, что так как последние 10 лет большой тренерской работой он не занимался, браться за вас было для него риском. Как и для вас?

Козловский: В нашем представлении риск был равен нулю — он гениальный тренер, знает своё дело, своё ремесло. И никаких сомнений, что это будет очень хорошо, у нас не было.

Бойкова: Тем более мы понимали, что даже если он в каком-то плане немножко отстал от правил, потому что они менялись за эти 11 лет, для него это вообще не проблема. Станислав Александрович очень быстро находит всю нужную информацию, обрабатывает, что-то придумывает и сразу включается в процесс.

— Многие отмечали, что ваша пара изменилась не только в технике в этом сезоне, но и ментально, что вы выглядите сильнее.

Козловский: Была проведена большая работа в нынешнем сезоне. Всё это стало результатом очень серьёзного, комплексного труда.

Бойкова: Ну да, со стороны наших тренеров в первую очередь, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.