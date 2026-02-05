Чемпионка Европы Бойкова назвала четверной выброс своей главной целью на текущий сезон

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, назвала четверной выброс своей главной целью на текущий сезон.

— На пресс-конференции во время чемпионата России Александра сказала, что отказывалась кататься без четверного выброса. Это действительно было так: либо квадвыброс делаем, либо вообще никак не катаемся?

Козловский: Ну нет, Саша это немножко утрировала всё-таки.

Бойкова: Ну как сказать утрировала?

— А Дмитрий ещё добавил, что Саша вас запугала. Мы даже такую новость сделали.

Бойкова: (Смеётся) Нет, на самом деле это примерно так и было. Конечно, меня все отговаривали, летом в том числе: «Саша, ну это глупость, что надо кататься ради четверного выброса, а не ради того, чтобы кататься». Но внутри для себя я понимала: раз мы не едем на Олимпиаду, а я каталась ради неё, то сейчас мне надо придумать для себя какой-то стимул. Им стал четверной выброс. И поэтому для меня, конечно, самая главная цель была в этом сезоне — показать этот выброс на соревнованиях, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.