Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионка Европы Бойкова назвала четверной выброс своей главной целью на текущий сезон

Чемпионка Европы Бойкова назвала четверной выброс своей главной целью на текущий сезон
Комментарии

Чемпионка Европы и трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, назвала четверной выброс своей главной целью на текущий сезон.

— На пресс-конференции во время чемпионата России Александра сказала, что отказывалась кататься без четверного выброса. Это действительно было так: либо квадвыброс делаем, либо вообще никак не катаемся?
Козловский: Ну нет, Саша это немножко утрировала всё-таки.
Бойкова: Ну как сказать утрировала?

— А Дмитрий ещё добавил, что Саша вас запугала. Мы даже такую новость сделали.
Бойкова: (Смеётся) Нет, на самом деле это примерно так и было. Конечно, меня все отговаривали, летом в том числе: «Саша, ну это глупость, что надо кататься ради четверного выброса, а не ради того, чтобы кататься». Но внутри для себя я понимала: раз мы не едем на Олимпиаду, а я каталась ради неё, то сейчас мне надо придумать для себя какой-то стимул. Им стал четверной выброс. И поэтому для меня, конечно, самая главная цель была в этом сезоне — показать этот выброс на соревнованиях, — сказали спортсмены в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Эксклюзив
«Завтра на международные старты? Мы готовы!» Большое интервью с Бойковой и Козловским
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android