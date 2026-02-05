Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Агата Петрова рассказала о секретах настроя на прокат от Алексея Мишина

Фигуристка Агата Петрова рассказала о секретах настроя на прокат от Алексея Мишина
Комментарии

Фигуристка Агата Петрова высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026. Она получила 68,75 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75

«Ощущения достаточно хорошие. Впервые в этом сезоне шла с холодной головой, были нервы, но когда начала катать, особо ни о чём не думала. Шла, сказав себе:

«Шеф сказал, какие ошибки есть, что-то заменим. Но сказал, что доволен, сделала на данный момент, что могла».

Алексей Николаевич [Мишин] настраивал, как на тренировке. Добавлял спокойствия, когда я начинала нервничать – поворачивалась к нему, а он спокоен. По нему никогда не скажешь, что он волнуется, я смотрю на него и думаю: «Если не не волнуется, то и мне нечего волноваться», – передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android