Фигуристка Агата Петрова рассказала о секретах настроя на прокат от Алексея Мишина

Фигуристка Агата Петрова высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026. Она получила 68,75 балла.
«Ощущения достаточно хорошие. Впервые в этом сезоне шла с холодной головой, были нервы, но когда начала катать, особо ни о чём не думала. Шла, сказав себе:
«Шеф сказал, какие ошибки есть, что-то заменим. Но сказал, что доволен, сделала на данный момент, что могла».
Алексей Николаевич [Мишин] настраивал, как на тренировке. Добавлял спокойствия, когда я начинала нервничать – поворачивалась к нему, а он спокоен. По нему никогда не скажешь, что он волнуется, я смотрю на него и думаю: «Если не не волнуется, то и мне нечего волноваться», – передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
