«Было очень мало времени». Ученица Плющенко Костылева — о подготовке к первенству России
Фигуристка Елена Костылева высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026. Она получила 71,16 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75
«Подготовка максимально быстрая, было очень мало времени, очень много работали. Получилось подготовиться хорошо.
Сегодняшним прокатом довольна. В короткой программе можно прыгать тройной аксель только в каскаде. Так бы я прыгала три тройных акселя, если бы можно было (улыбается).
Вспоминала ли победу на прошлом первенстве в Саранске? Ощущение было, как будто это уже родная арена, тут было очень много впечатлений. Надеюсь, что я смогу повторить впечатления, как в прошлом году», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
