«Было очень мало времени». Ученица Плющенко Костылева — о подготовке к первенству России

Фигуристка Елена Костылева высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026. Она получила 71,16 балла.

«Подготовка максимально быстрая, было очень мало времени, очень много работали. Получилось подготовиться хорошо.

Сегодняшним прокатом довольна. В короткой программе можно прыгать тройной аксель только в каскаде. Так бы я прыгала три тройных акселя, если бы можно было (улыбается).

Вспоминала ли победу на прошлом первенстве в Саранске? Ощущение было, как будто это уже родная арена, тут было очень много впечатлений. Надеюсь, что я смогу повторить впечатления, как в прошлом году», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.