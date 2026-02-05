Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Было очень мало времени». Ученица Плющенко Костылева — о подготовке к первенству России

«Было очень мало времени». Ученица Плющенко Костылева — о подготовке к первенству России
Комментарии

Фигуристка Елена Костылева высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026. Она получила 71,16 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Идёт
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75

«Подготовка максимально быстрая, было очень мало времени, очень много работали. Получилось подготовиться хорошо.

Сегодняшним прокатом довольна. В короткой программе можно прыгать тройной аксель только в каскаде. Так бы я прыгала три тройных акселя, если бы можно было (улыбается).

Вспоминала ли победу на прошлом первенстве в Саранске? Ощущение было, как будто это уже родная арена, тут было очень много впечатлений. Надеюсь, что я смогу повторить впечатления, как в прошлом году», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android