Ученица Тутберидзе Стрельцова высказалась о дебюте на первенстве России среди юниоров

Ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе российская фигуристка Виктория Стрельцова высказалась о дебюте на первенстве России среди юниоров. В Саранске в короткой программе за своё выступление спортсменка получила от судей 68,59 балла. Она исполнила: 3A+3T, 2A, 3Lo.

«Ощущения нормальные, как и всегда. Хорошие. Настраивали ли тренеры по-особенному на дебютном первенстве России? Нет, надо было выйти просто откатать чисто. Что можно было сделать лучше? Тройной тулуп после акселя. Разборы прокатов делаем уже после, на катке», – передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.