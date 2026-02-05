Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученица Тутберидзе Стрельцова высказалась о дебюте на первенстве России среди юниоров

Ученица Тутберидзе Стрельцова высказалась о дебюте на первенстве России среди юниоров
Комментарии

Ученица тренерского штаба Этери Тутберидзе российская фигуристка Виктория Стрельцова высказалась о дебюте на первенстве России среди юниоров. В Саранске в короткой программе за своё выступление спортсменка получила от судей 68,59 балла. Она исполнила: 3A+3T, 2A, 3Lo.

«Ощущения нормальные, как и всегда. Хорошие. Настраивали ли тренеры по-особенному на дебютном первенстве России? Нет, надо было выйти просто откатать чисто. Что можно было сделать лучше? Тройной тулуп после акселя. Разборы прокатов делаем уже после, на катке», – передаёт слова Стрельцовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Было очень мало времени». Ученица Плющенко Костылева — о подготовке к первенству России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android