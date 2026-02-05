Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России

Комментарии

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве страны среди юниоров в Саранске. За своё выступление она получила 71,16 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75

Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 70,96 балла. Тройку замкнула Агата Петрова (68,75).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Девушки. Короткая программа:

  1. Елена Костылева — 71,16 балла.
  2. Лидия Плескачёва — 70,96.
  3. Агата Петрова — 68,75.
  4. Маргарита Базылюк — 68,67.
  5. Виктория Стрельцова — 68,59.
  6. Алёна Принёва — 66,67.
  7. София Сарновская — 66,07.
  8. Софья Федотова — 64,30.
  9. Алиса Юрова — 63,62.
  10. Арина Ореховская — 62,75.
Календарь чемпионата России среди юниоров
