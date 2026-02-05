Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России

Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве страны среди юниоров в Саранске. За своё выступление она получила 71,16 балла.

Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 70,96 балла. Тройку замкнула Агата Петрова (68,75).

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Девушки. Короткая программа: