Елена Костылева лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России
Поделиться
Чемпионка России среди юниоров по фигурному катанию Елена Костылева лидирует после короткой программы на первенстве страны среди юниоров в Саранске. За своё выступление она получила 71,16 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75
Второй стала Лидия Плескачёва с результатом 70,96 балла. Тройку замкнула Агата Петрова (68,75).
Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск. Девушки. Короткая программа:
- Елена Костылева — 71,16 балла.
- Лидия Плескачёва — 70,96.
- Агата Петрова — 68,75.
- Маргарита Базылюк — 68,67.
- Виктория Стрельцова — 68,59.
- Алёна Принёва — 66,67.
- София Сарновская — 66,07.
- Софья Федотова — 64,30.
- Алиса Юрова — 63,62.
- Арина Ореховская — 62,75.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
13:50
-
13:25
-
13:05
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:45
-
11:39
-
11:29
-
11:17
-
10:55
-
10:48
-
10:41
-
09:47
-
09:26