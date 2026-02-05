Скидки
Фигурное катание Новости

«Арена счастливая». Фигуристка Плескачёва — о старте первенства России среди юниоров

Комментарии

Фигуристка Лидия Плескачёва высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026, которое проходит в Саранске. Она получила 70,96 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Девушки. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 14:00 МСК
Окончено
1
Елена Костылева
Московская область
71.16
2
Лидия Плескачёва
Москва
70.96
3
Агата Петрова
Санкт-Петербург
68.75

«Чувствую облегчение, уже половинка пройдена. Завтра решающая часть. Я довольна прокатом, есть над чем работать. Как шла подготовка к первенству? Больше тренировалась, больше выкладывалась на тренировках. Было волнение, но мои тренеры мне помогали с ним справиться. Спасибо им огромное за это!

Каково выступать в Саранске в который раз? Уже третий год здесь выступаю, этот каток мне знаком очень хорошо, очень рада, что мы приезжаем сюда снова и снова. Арена просто счастливая, очень тёплая, очень хороший лёд.

Беспокоит ли ещё нога? Бывают моменты, но они не критичны», — передаёт слова Плескачевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

