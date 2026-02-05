«Арена счастливая». Фигуристка Плескачёва — о старте первенства России среди юниоров

Фигуристка Лидия Плескачёва высказалась о своём выступлении в короткой программе на первенстве России среди юниоров — 2026, которое проходит в Саранске. Она получила 70,96 балла.
«Чувствую облегчение, уже половинка пройдена. Завтра решающая часть. Я довольна прокатом, есть над чем работать. Как шла подготовка к первенству? Больше тренировалась, больше выкладывалась на тренировках. Было волнение, но мои тренеры мне помогали с ним справиться. Спасибо им огромное за это!
Каково выступать в Саранске в который раз? Уже третий год здесь выступаю, этот каток мне знаком очень хорошо, очень рада, что мы приезжаем сюда снова и снова. Арена просто счастливая, очень тёплая, очень хороший лёд.
Беспокоит ли ещё нога? Бывают моменты, но они не критичны», — передаёт слова Плескачевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
