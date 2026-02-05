Скидки
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Соколовской назвал фигуриста, который ему понравился на ЧР по прыжкам

Ученик Соколовской назвал фигуриста, который ему понравился на ЧР по прыжкам
Российский фигурист Николай Колесников, тренирующийся у Светланы Соколовской, оценил своё выступление в короткой программе на первенстве России – 2026 среди юниоров, а также поделился впечатлениями от прошедшего ранее чемпионата России – 2026 по прыжкам.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Арсений Федотов
Москва
84.46
2
Алдар Самбуев
Москва
81.97
3
Глеб Ковтун
Тюменская область
80.52

«Прокатать мог лучше короткую программу. Подготовка проходила планомерно, неделю назад выступал на соревнованиях на призы Елены Анатольевны Чайковской.

Чемпионат России по прыжкам на «Навка Арене» – это круто! Я видел подготовку ребят, мне очень понравилось. Частями удалось посмотреть турнир после тренировок и в перерыве. Мне нравится такой формат, но мне кажется, что это очень энергозатратно. Больше всех Никита Сарновский понравился», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

