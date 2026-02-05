Ученик Соколовской назвал фигуриста, который ему понравился на ЧР по прыжкам

Российский фигурист Николай Колесников, тренирующийся у Светланы Соколовской, оценил своё выступление в короткой программе на первенстве России – 2026 среди юниоров, а также поделился впечатлениями от прошедшего ранее чемпионата России – 2026 по прыжкам.

«Прокатать мог лучше короткую программу. Подготовка проходила планомерно, неделю назад выступал на соревнованиях на призы Елены Анатольевны Чайковской.

Чемпионат России по прыжкам на «Навка Арене» – это круто! Я видел подготовку ребят, мне очень понравилось. Частями удалось посмотреть турнир после тренировок и в перерыве. Мне нравится такой формат, но мне кажется, что это очень энергозатратно. Больше всех Никита Сарновский понравился», – передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.