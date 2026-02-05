Ученик Тутберидзе Федотов высказался о невозможности участвовать в ЧР по прыжкам
Российский фигурист, ученик Этери Тутберидзе Арсений Федотов оценил своё выступление в короткой программе на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске, а также поделился впечатлениями от чемпионата России – 2026 по прыжкам.
«Всё хорошо, в принципе, более-менее, всё сделал. Моя цель – чтобы мне нравилось, что я делаю. Подготовка шла по плану.
Чемпионат России по прыжкам – очень интересный формат, такого нет нигде, это совершенно новые эмоции. То, что я там не выступаю? Ещё когда-нибудь выступлю, всему своё время», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Судьи оценили выступление Федотова в КП на первенстве России в 84,46 балла. На данный момент это лучший результат у юношей.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Идёт
1
Лев Лазарев
Москва
85.88
2
Арсений Федотов
Москва
84.46
3
Алдар Самбуев
Москва
81.97
