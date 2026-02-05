Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Соколовской ответил, не боится ли сравнений с Петросян из-за совпадения музыки

Ученик Соколовской ответил, не боится ли сравнений с Петросян из-за совпадения музыки
Ученик Светланы Соколовской, российский фигурист Николай Колесников рассказал, не боится ли он сравнения с Аделией Петросян из-за совпадения музыки. Музыкальное сопровождение начала короткой программы Колесникова совпадает с произвольной у Петросян.

«Смотрел ли выступления Аделии Петросян под эту музыку? Выступления, конечно, смотрел, для себя что-то отмечал. Мы искали подходящую вариацию танго, и этот вариант нам понравился больше всего. Не было ли страха, что начнут сравнивать с Аделией? Не было, если честно (улыбается). Буду следить за Олимпиадой, болеть за наших», — передаёт слова Колесникова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

