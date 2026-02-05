Ученик Мишина Ленков высказался о старте первенства России среди юниоров в Саранске

Ученик Алексея Мишина, российский фигурист Герман Ленков прокомментировал старт на первенстве России – 2026 среди юниоров, отметив приятную атмосферу, которая царит на арене во время соревнований.

«Тренировки здесь проходили очень спокойно, в Питере мне было более страшно. Приехал сюда, здесь атмосфера похожа на нашу главную арену, уже привык. Вышел на разминку, увидел, что много зрителей, порадовался, что пришли посмотреть, поболеть. Мы много катали программы целиком на тренировке, так что особого настроя не было.

Каково выступать в Саранске? Я тут выступаю очень давно, думаю, это мой удачный город, здесь я в 2021 году выиграл мемориал Жука. Почти всегда здесь хорошо катаю, прекрасный город, и арена тоже очень классная.

Формат чемпионата России по прыжкам прикольный, хотелось бы поучаствовать. Рад, что Никита показал всё, что мог (улыбается). За Влада и за Глеба тоже очень рад», — передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.