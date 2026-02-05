Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Это дядя или брат?» Фигурист Глеб Ковтун ответил, путают ли его с Максимом Ковтуном

«Это дядя или брат?» Фигурист Глеб Ковтун ответил, путают ли его с Максимом Ковтуном
Комментарии

Российский фигурист Глеб Ковтун ответил на вопросы журналистов после выступления в короткой программе на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.88
2
Арсений Федотов
Москва
84.46
3
Алдар Самбуев
Москва
81.97

«Доволен, улучшил свои результаты с этапов Гран-при, с прошлого года. Как проходила подготовка? Готовился как к обычному соревнованию. Было непросто, за неделю до Саранска вошёл в соревновательный ритм, накатывал потихоньку и подошёл в хорошей форме.

Путали ли раньше с Максимом Ковтуном? Да и сейчас путают, не в плане внешности, а спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец».

Почему решил сменить имидж? Открою секрет: перед Кубком Первого канала неудачно сменил имидж, меня очень плохо постригли, это моя большая проблема всегда. Сейчас очень повезло, что хорошо постригли, возможно, это помогло мне чисто откатать короткую программу, надеюсь, завтра тоже поможет», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android