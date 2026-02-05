«Это дядя или брат?» Фигурист Глеб Ковтун ответил, путают ли его с Максимом Ковтуном

Российский фигурист Глеб Ковтун ответил на вопросы журналистов после выступления в короткой программе на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске.

«Доволен, улучшил свои результаты с этапов Гран-при, с прошлого года. Как проходила подготовка? Готовился как к обычному соревнованию. Было непросто, за неделю до Саранска вошёл в соревновательный ритм, накатывал потихоньку и подошёл в хорошей форме.

Путали ли раньше с Максимом Ковтуном? Да и сейчас путают, не в плане внешности, а спрашивают: «Это твой дядя или брат?», я отвечаю: «Нет, просто однофамилец».

Почему решил сменить имидж? Открою секрет: перед Кубком Первого канала неудачно сменил имидж, меня очень плохо постригли, это моя большая проблема всегда. Сейчас очень повезло, что хорошо постригли, возможно, это помогло мне чисто откатать короткую программу, надеюсь, завтра тоже поможет», — передаёт слова Ковтуна корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.