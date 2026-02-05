Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лев Лазарев выиграл короткую программу на чемпионате России — 2026 среди юниоров

Лев Лазарев выиграл короткую программу на чемпионате России — 2026 среди юниоров
Комментарии

Представитель московской СШОР им. С. А. Жука фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе чемпионата России – 2026 по фигурному катанию среди юниоров. Лазарев набрал 85,88 балла после своего проката.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.88
2
Арсений Федотов
Москва
84.46
3
Алдар Самбуев
Москва
81.97

Второе место занял Арсений Федотов («Хрустальный») с результатом 84,46 балла. Замыкает тройку лидеров соревнований после короткой программы Алдар Самбуев (СШОР им С. А. Жука) с результатом 81,97.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Юниоры. Короткая программа:

1. Лев Лазарев (Москва) – 85,88.
2. Арсений Федотов (Москва) – 84,46.
3. Алдар Самбуев (Москва) – 81,97.
4. Глеб Ковтун (Тюмень) – 80,52.
5. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 79,99.
6. Даниил Жолобов (Москва) – 78,13.
7. Марк Лукин (Москва) – 76,81.
8. Роман Хамзин (Санкт-Петербург) – 75,18.

Материалы по теме
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android