Лев Лазарев выиграл короткую программу на чемпионате России — 2026 среди юниоров

Представитель московской СШОР им. С. А. Жука фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе чемпионата России – 2026 по фигурному катанию среди юниоров. Лазарев набрал 85,88 балла после своего проката.

Второе место занял Арсений Федотов («Хрустальный») с результатом 84,46 балла. Замыкает тройку лидеров соревнований после короткой программы Алдар Самбуев (СШОР им С. А. Жука) с результатом 81,97.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Юниоры. Короткая программа:

1. Лев Лазарев (Москва) – 85,88.

2. Арсений Федотов (Москва) – 84,46.

3. Алдар Самбуев (Москва) – 81,97.

4. Глеб Ковтун (Тюмень) – 80,52.

5. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 79,99.

6. Даниил Жолобов (Москва) – 78,13.

7. Марк Лукин (Москва) – 76,81.

8. Роман Хамзин (Санкт-Петербург) – 75,18.