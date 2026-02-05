Лев Лазарев выиграл короткую программу на чемпионате России — 2026 среди юниоров

Представитель московской СШОР им. С. А. Жука фигурист Лев Лазарев одержал победу в короткой программе чемпионата России – 2026 по фигурному катанию среди юниоров. Лазарев набрал 85,88 балла после своего проката.
Второе место занял Арсений Федотов («Хрустальный») с результатом 84,46 балла. Замыкает тройку лидеров соревнований после короткой программы Алдар Самбуев (СШОР им С. А. Жука) с результатом 81,97.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Юниоры. Короткая программа:
1. Лев Лазарев (Москва) – 85,88.
2. Арсений Федотов (Москва) – 84,46.
3. Алдар Самбуев (Москва) – 81,97.
4. Глеб Ковтун (Тюмень) – 80,52.
5. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 79,99.
6. Даниил Жолобов (Москва) – 78,13.
7. Марк Лукин (Москва) – 76,81.
8. Роман Хамзин (Санкт-Петербург) – 75,18.
- 5 февраля 2026
-
19:57
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:18
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:20
-
18:10
-
17:50
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
13:50