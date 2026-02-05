Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Болтался как пьяница по льду». Самбуев — о короткой программе на первенстве России

«Болтался как пьяница по льду». Самбуев — о короткой программе на первенстве России
Комментарии

Российский фигурист Алдар Самбуев прокомментировал третье место по итогам короткой программы на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.88
2
Арсений Федотов
Москва
84.46
3
Алдар Самбуев
Москва
81.97

«Ощущения радостные, не налажал. Но есть над чем работать, выкинул шаги, болтался как пьяница по льду, не мог набрать скорость, а так нормально. Перед программой настроился так: будет плохо – ничего страшного, хорошо – буду рад. Просто катал для себя, для удовольствия. По кайфу.

Настроился, поехал – всё нормально. Главное — не как в произвольной программе на мемориале Грушмана. Прорывной сезон? Когда ты откатываешь три старта подряд без пяти, шести, семи элементов, короткая уже не волнует. Будет волновать завтра произвольная программа, но пока всё хорошо.

Перелома серьёзного не было, самая большая проблема потом была с коленями, из-за того, что я кушал и лежал, ничего не делал. Шнурки в порядке, купил новые, всё в порядке. Меня отругали, а вывод сам по себе – шнурки надо менять вовремя», – передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Защитит ли Костылева титул на первенстве России — 2026? Главный старт наших юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android