«Болтался как пьяница по льду». Самбуев — о короткой программе на первенстве России

Российский фигурист Алдар Самбуев прокомментировал третье место по итогам короткой программы на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске.

«Ощущения радостные, не налажал. Но есть над чем работать, выкинул шаги, болтался как пьяница по льду, не мог набрать скорость, а так нормально. Перед программой настроился так: будет плохо – ничего страшного, хорошо – буду рад. Просто катал для себя, для удовольствия. По кайфу.

Настроился, поехал – всё нормально. Главное — не как в произвольной программе на мемориале Грушмана. Прорывной сезон? Когда ты откатываешь три старта подряд без пяти, шести, семи элементов, короткая уже не волнует. Будет волновать завтра произвольная программа, но пока всё хорошо.

Перелома серьёзного не было, самая большая проблема потом была с коленями, из-за того, что я кушал и лежал, ничего не делал. Шнурки в порядке, купил новые, всё в порядке. Меня отругали, а вывод сам по себе – шнурки надо менять вовремя», – передаёт слова Самбуева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.