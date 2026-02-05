Чемпион России среди юниоров Лазарев признался, что забыл дома костюм для жеребьёвки

Победитель чемпионата России – 2025 среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, что забыл дома костюм на жеребьёвку первенства страны 2026 года. Лазарев выиграл короткую программу первенства России – 2026, набрав 85,88 балла.

«В Саранске помню хорошо, какой здесь лёд, приноровился, нравится арена. Каждый год сюда ездим, мне это помогает. Костюм на жеребьёвку забыл в Москве, взял с собой только ремень и штаны. Спасибо, что не сняли меня в ролике (улыбается). Не то чтобы на стрессе, просто забыл дома вещи. Собирался, думал про себя, всё ли я взял? И вот, конечно. Если про водолазку думал, что я её положил, то про обувь я вообще забыл, даже не вспомнил про неё», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.