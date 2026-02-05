Чемпион России среди юниоров Лазарев признался, что забыл дома костюм для жеребьёвки
Поделиться
Победитель чемпионата России – 2025 среди юниоров фигурист Лев Лазарев рассказал, что забыл дома костюм на жеребьёвку первенства страны 2026 года. Лазарев выиграл короткую программу первенства России – 2026, набрав 85,88 балла.
Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Юниоры. Короткая программа
05 февраля 2026, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
85.88
2
Арсений Федотов
Москва
84.46
3
Алдар Самбуев
Москва
81.97
«В Саранске помню хорошо, какой здесь лёд, приноровился, нравится арена. Каждый год сюда ездим, мне это помогает. Костюм на жеребьёвку забыл в Москве, взял с собой только ремень и штаны. Спасибо, что не сняли меня в ролике (улыбается). Не то чтобы на стрессе, просто забыл дома вещи. Собирался, думал про себя, всё ли я взял? И вот, конечно. Если про водолазку думал, что я её положил, то про обувь я вообще забыл, даже не вспомнил про неё», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Материалы по теме
Комментарии
- 5 февраля 2026
-
19:57
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:18
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:20
-
18:10
-
17:50
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
13:50