«Всем писал, что упаду со всех прыжков». Фигурист Лазарев — о старте первенства России

16-летний российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал первое место по итогам короткой программы на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске. Судьи оценили выступление Лазарева в 85,88 балла.
«Прошлогодняя победа на первенстве России никак не влияет, сегодня я всем писал, что упаду со всех прыжков, не сделаю ничего. Наберу 50 баллов, и всё. Не знаю почему. В целом прокатом доволен, потом посмотрю, что и как у меня по уровням, тогда уже точно пойму, что нужно поправить.
Пока что мне тренер сказал, что во вращении нужно было повыше держать бедро в ласточке, а так всё хорошо. В этот раз я по крайней мере не заболел перед первенством России, это уже успех. В прошлом году, помню, я сильно заболел, в позапрошлом – тоже приболел, пусть не так сильно, поэтому было тяжело готовиться. А в этом году всё нормально», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 5 февраля 2026
-
19:57
-
19:46
-
19:43
-
19:40
-
19:33
-
19:18
-
19:11
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:35
-
18:33
-
18:20
-
18:10
-
17:50
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
15:23
-
15:21
-
15:07
-
15:05
-
14:56
-
14:52
-
14:40
-
14:15
-
14:03
-
13:50