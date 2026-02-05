«Всем писал, что упаду со всех прыжков». Фигурист Лазарев — о старте первенства России

16-летний российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал первое место по итогам короткой программы на первенстве России – 2026 среди юниоров, которое проходит в Саранске. Судьи оценили выступление Лазарева в 85,88 балла.

«Прошлогодняя победа на первенстве России никак не влияет, сегодня я всем писал, что упаду со всех прыжков, не сделаю ничего. Наберу 50 баллов, и всё. Не знаю почему. В целом прокатом доволен, потом посмотрю, что и как у меня по уровням, тогда уже точно пойму, что нужно поправить.

Пока что мне тренер сказал, что во вращении нужно было повыше держать бедро в ласточке, а так всё хорошо. В этот раз я по крайней мере не заболел перед первенством России, это уже успех. В прошлом году, помню, я сильно заболел, в позапрошлом – тоже приболел, пусть не так сильно, поэтому было тяжело готовиться. А в этом году всё нормально», — передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.