Дуэт Фефелова/Валов выиграл ритм-танец на юниорском первенстве России — 2026

Дуэт Мария Фефелова/Артём Валов одержал победу в ритм-танце на юниорском первенстве России – 2026 в Саранске. Фигуристы набрали 73,23 балла.

Фигурное катание. Первенство России. Юниоры. Саранск
Танцы на льду. Ритм-танец
05 февраля 2026, четверг. 19:45 МСК
Окончено

На втором месте после ритм-танца находится дуэт Зоя Пестова/Сергей Лагутов, который набрал 71,28 балла. Замыкают тройку лидеров Елизавета Малеина/Матвей Самохин с результатом 68,90 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Юниоры. Танцевальные дуэты. Ритм-танец:

1. Мария Фефелова/Артём Валов (Московская область) – 73,23.
2. Зоя Пестова/Сергей Лагутов (Москва) – 71,28.
3. Елизавета Малеина/Матвей Самохин (Московская область) – 68,90.
4. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов (Самарская область – Москва) – 67,30.
5. Варвара Слуцкая/Глеб Гончаров (Москва) – 66,71.
6. Анна Билибина/Дмитрий Кашаев (Москва) – 65,77.

