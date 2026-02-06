13-летняя фигуристка Сарновская отреагировала на оскорбления со стороны матери Костылевой

13-летняя фигуристка София Сарновская отреагировала на оскорбительные комментарии со стороны Ирины Костылевой, матери чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой. Ранее Ирина Костылева обвинила Сарновскую в помехе прыжкам своей дочери.

«Стараюсь не читать подобные высказывания. На вопросы о взаимоотношениях с Леной Костылевой тоже не отвечаю», — приводит слова Сарновской РИА Новости Спорт.

Ранее Ирина Костылева заявила, что на получасовой тренировке, в прокате произвольной программы под музыку Сарновская перед первым трикселем переехала Елене прыжок, сбив его полностью. Ирина отметила, что это полностью сбило Елене настрой всего проката.