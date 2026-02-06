Скидки
Фигурное катание

Депутат Госдумы Чернышов предложил матери Костылевой помириться с Сарновской за чаепитием

Депутат Госдумы Чернышов предложил матери Костылевой помириться с Сарновской за чаепитием
Комментарии

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов заявил, что Ирине Костылевой стоит извиниться перед фигуристкой Софией Сарновской. Ранее мать Елены Костылевой обвинила Сарновскую в помехе прыжкам своей дочери.

«Никому не позволяется оскорблять других людей, особенно детей. Это очень плохо. Фигурное катание — самый конкурентный вид спорта, и через оскорбления, подрыв морального состояния другого человека абсолютно недопустим. У оскорбленной спортсменки есть родители, уверен, она замечательная фигуристка, они могут обратиться в правоохранительные органы, если это так сильно задело ребёнка, и в следующий раз человек будет понимать, как и где высказываться.

Наше общество сегодня страдает эпидемией, с одной стороны — безразличия, а с другой — жестокости. Меньше негатива — больше хорошего настроения, давайте устроим им сладкий стол, чаепитие, пусть покушают пирожки. Пусть они помирятся и будут счастливы. Может быть, у них диета такая, поэтому они такие злые, — приводит слова Чернышова «Матч ТВ».

