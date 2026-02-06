Ученица Плющенко Костылева пойдёт на три четверных прыжка в ПП на первенстве России

Стало известно, какой контент в произвольную программу включила российская фигуристка Елены Костылева для выступления на юниорском первенстве России 2026 года.

В заявке у Елены Костылевой на произвольную программу — тройной аксель, четверной тулуп и два четверных сальхова. Аналогичный набор ультра-си у спортсменки из группы Этери Тутберидзе Виктории Стрельцовой. Три четверных прыжка заявила также ученица Сергея Давыдова Софья Смагина (сальхов и два тулупа).

Диана Мильто из группы Светланы Соколовской заявила четверной сальхов, Арина Ореховская — четверной лутц, Елизавета Лабутина — тройной аксель. Ученица Евгения Плющенко София Сарновская планирует исполнить два тройных акселя, ученицы Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Алена Принёва — по одному четверному (сальхову и тулупу соответственно). Лидия Плескачёва заявила в произвольной программе один тройной аксель и один четверной сальхов.