Ирина Слуцкая призналась, что планирует смотреть Олимпийские игры в Милане

Ирина Слуцкая призналась, что планирует смотреть Олимпийские игры в Милане
Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, что планирует смотреть Олимпийские игры — 2026, которые проходят в Милане (Италия).

– Планируете ли смотреть соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане? Насколько в принципе пристально следите за стартами?
– Я смотрю выборочно. Не сажусь, не смотрю всех подряд, в России смотрю выборочно прокаты тех, кто мне интересен. Олимпиаду также буду смотреть прежде всего лидеров, тех, кто мне интересен для просмотра, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

