Фигурное катание

«Это были очень странные Игры». Слуцкая — об Олимпиаде в Турине

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Турине (Италия).

– 20 лет назад вы сами выступали на Олимпиаде в Италии. Какие остались воспоминания о Турине? Какие впечатления от организации соревнований?
– Это были очень странные Игры, не очень хорошо подготовленные, и самое разочаровывающее – было очень тепло. А так хотелось снега, «белой» Олимпиады. Очень была неуютная Олимпийская деревня. Для меня вообще, наверное, эталон Олимпийских игр – Солт-Лейк-Сити. Там всё было очень уютно, интересно, всё сложилось. И деревня была большая, она была моя. Моя-моя Олимпиада. Турин получился скомканным, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

«Россия взяла третье золото ОИ — и я поняла, что шансов нет». Интервью с Ириной Слуцкой
«Россия взяла третье золото ОИ — и я поняла, что шансов нет». Интервью с Ириной Слуцкой
