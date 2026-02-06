Слуцкая — об ОИ в Турине: после того как Россия забрала третье золото, поняла: шансов нет

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о бронзе, которую она завоевала на Олимпийских играх — 2006 в Турине (Италия).

– Если говорить о подготовке к ОИ-2006, та Олимпиада стала последней в вашей карьере, вы были уже опытной фигуристкой. Насколько тяжело оказалось морально и физически к ней подходить?

– К тому моменту я была уже взрослой девочкой, это была моя третья Олимпиада. И, конечно, выгоревшая была полностью, психологически сложно было себя держать прежде всего, потому что 10 лет на таком уровне – я до сих пор не могу понять, как это осилила вообще, если честно. Потому что для нас не существовало никаких третьих, вторых мест. Это уже был провал.

Очень сложно от старта к старту постоянно быть в роли лидера. Поэтому мы с тренером чётко понимали, что эти соревнования будут заключительными, нужно просто собраться и выдать свой максимум. Но после того как Россия забрала третье золото, я поняла, что шансов у меня нет. Однако всё равно надо было выйти и кататься. В итоге сама ошиблась, больше говорить не о чем.

– То есть вы заранее понимали, что просто не дадут победить?

– Да, конечно.

– Насколько тяжело с такими мыслями выходить на лёд либо, наоборот, это вас раскрепостило?

– Я уже просто хотела откататься и всё закончить. После первого дня соревнований, в принципе, было понятно, что бороться за меня никто не будет. И даже при чистом прокате, без ошибок, мне бы всё равно не хватило баллов для победы.

Я потом смотрела распечатки, на все элементы – мне не прибавляли вообще ничего. Здесь чётко было понятно, что работа поставлена не за меня, а против меня. Ну и четыре [золотые] медали в одном виде спорта на Олимпийских играх для одной страны… Мы все – взрослые люди, понимали, что не отдадут никогда.

Если бы я каталась первая из всех видов, тогда, может быть, за меня бы и поборолись. А так при лучшем прокате в первый день я не получила не два, не три балла плюсом, меня просто со всеми сравняли, будто бы трактором проехались, и всё. А если бы мне дали задел баллов в 10, как, в принципе, и должно было быть, я получила где-то на 10 баллов реально меньше, чем обычно получала, тогда другой разговор… Но ничего не было, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.