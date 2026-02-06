«Аделия может запросто бороться с лидерами». Слуцкая — о Петросян

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась ожиданиями от выступления россиянки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Милане (Италия).

– Если говорить про женское одиночное катание, то мы видим традицию – российские девушки приходят за золотом, доминируют. И многие ждут первого места от Аделии Петросян. Глядя на свой опыт, как думаете, с каким настроем ей стоит ехать на Игры?

– Ей вообще не надо думать об этом. Это мы здесь можем думать, а ей нужно просто выступать и делать свой максимум. Обращать сейчас внимание на то, кто что говорит, обсуждает, в корне неверно. Её задача — выступить, а задача судей – оценить. Главное не давать поводов – чтобы не могли к чему-либо придраться.

– Если касаться соперниц Аделии, вы следили за международными соревнованиями в женском одиночном в эпоху отстранения России? Как бы оценили общий уровень зарубежных фигуристок?

– Сказать, что прямо сижу и за всеми слежу – такого нет. Но я знаю, кто находится на лидирующих позициях. И мне кажется, что Аделия может запросто с ними бороться, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.