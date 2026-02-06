Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая призналась, что не вмешивается в спортивную карьеру дочери Варвары.

– Насколько вы сейчас погружены в спортивную карьеру дочери Варвары и часто ли бывает, что она обращается к вам за советом? Например, в плане физической или ментальной подготовки.

– Я вообще туда не погружена. Доверяю тренерам, с которыми она с Глебом тренируется. Не хожу на тренировки, не езжу на соревнования, если только это не где-то в том городе, где у меня родственники живут — тогда навещаю их и совмещаю одно с другим. Я смотрю всё через телефон, и то — когда уже знаю результат. Я очень волнуюсь, переживаю. И если вдруг смотрю в прямом эфире, то даже дышать забываю, потому что каждый элемент – и я: «Стой! Держись!»

Мне такой стресс на старости лет уже не нужен. Поэтому она мне сама напишет, как они откатали. И я потом уже спокойно, понимая, где они накосячили, упали, смотрю прокат. Весь её тренировочный процесс в руках тренера, который мне звонит, пишет только тогда, когда действительно что-то нужно – костюмы, программы, дополнительные занятия, поездки на соревнования.

Я после каждых соревнований звоню, спрашиваю, что как. И мне тренер рассказывает, где косячили, где не косячили, где хорошо, где не очень, где поставили, где не поставили. Варвара, конечно, делится со мной, но, если только я начинаю влезать, она мне: «Мам, ты же всё равно в танцах ничего не понимаешь». Поэтому выбрала другую позицию: я своего ребёнка поддерживаю. Говорю ей: «Что бы у тебя ни происходило, ты у меня самая лучшая, самая красивая, и фигурное катание – это совершенно небольшой отрезок в твоей жизни. Если тебе нравится, то борись, переживай за свои победы и неудачи, старайся быть лучшей версией себя».

Сейчас она уехала на соревнования, я ей сказала: не волнуйся, следи за ногами, с головы на ноги всё переводи. Следи за техникой, за партнёром и просто получай удовольствие от того, что делаешь. А так – и сопли, и слёзы, и рыдание в плечо – всё это у нас есть.

Но если раньше я была более требовательная и строгая, то сейчас выбрала абсолютно другой подход. Понимаю, что всей спортивной составляющей занимается тренер, а роль меня как мамы – это быть поддержкой своему ребёнку. Даже если у него есть какие-то сомнения, волнения и переживания – сделать так, чтобы она была уверена, что у неё есть опора в виде мамы, которая никогда не предаст, никогда не бросит. И даже если делаю ей какие-либо замечания, то я их делаю очень осторожно, потому что возраст сейчас непростой, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Варвара Слуцкая выступает в танцах на льду с Глебом Гончаровым. Спортсмены выступают в дуэте с сезона-2024/2025.