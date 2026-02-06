Скидки
Слуцкая рассказала, что дочь Варвара сама просила отдать её в фигурное катание

Слуцкая рассказала, что дочь Варвара сама просила отдать её в фигурное катание
Комментарии

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как её дочь Варвара пришла в фигурное катание.

– Варвара сама выбрала фигурное катание как дело своей жизни?
– Она вообще всё сама выбирает. Варвара у меня очень самостоятельная уже с юного возраста. Она сама просила меня отдать её в фигурное катание. Сама потом вместе с тренером, без меня, приняла решение, что переходит в танцы на льду. Сама принимала решение, что не хочет в одной группе заниматься — готова в другую пойти.
Сама на протяжении уже пяти лет просыпается, я к ней не встаю. Варвара в пять с копейками встаёт, без 15 шесть выезжает. Сама готовит себе еду, я вообще к этому не прикасаюсь. У нас еда есть, но она ест отдельно то, что она хочет. Лет с 12 сама себе собирает вещи. Я и в школу к ней не вставала. Безумно самостоятельная девочка, она ошибается, плачет, я ей рассказываю, предупреждаю, объясняю. Но, видимо, пока сама через себя всё не пронесёт, не поймёт. Что же, это её жизнь, а мама всегда рядом, на подмоге, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

