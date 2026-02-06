«Думала, что с ума сойду». Слуцкая объяснила, почему не смотрит турниры дочери

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая объяснила, почему не смотрит турниры дочери Варвары.

– Кататься самой и наблюдать за тем, как соревнуется близкий человек, – где волнения было больше?

– Я не могу смотреть на неё. В прошлом году приехала на финал Гран-при и живьём её смотрела – думала, что с ума сойду. Потому что я ничего не могу сделать. Это мой ребёнок, моя кровинушка, я хочу туда вылететь, чтобы она не дай бог не упала, не ударилась никак. Мамино сердце — никуда от этого не деться.

На льду я отвечаю за свои движения, за свои руки, ноги, за то, что я делаю, отдаю себе отчёт. А здесь я не могу. И то, что я не могу, доводит меня до полнейшей истерики, состояния никчёмности, ненужности. И я решила, что ни её психику не буду тревожить, ни свою – потому что ей не нравится, когда я на трибунах.

Для меня вот вся жизнь здесь (Ирина указывает на телефон. – Прим. «Чемпионата»). И там она напишет мне, как отвыступали, как откатались, какое место заняли. И я после этого что-то смотрю, потом позвоню тренеру, спрошу, какие ошибки. С тренером можем советоваться, я где-то свои истории могу рассказать, свой взгляд. И она говорит мне – вот это нам нужно, а это не надо. Мы спортсмены и хорошо понимаем друг друга, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.