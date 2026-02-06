Ирина Слуцкая высказалась о тренировках после завершения спортивной карьеры

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о тренировках после завершения спортивной карьеры.

– Спустя 20 лет после завершения спортивной карьеры вы сейчас находитесь в отличной форме, и сами катаетесь, и ледовые шоу проходят. Если сравнивать методы прихода в форму тогда и сейчас, что вы бы себе перенесли в прошлое?

– Ничего. Мне кажется, что у меня была потрясающая карьера, со своими взлётами, падениями. Шла методом проб и ошибок, где-то себя находила. Может быть, не хватало специалистов. Скорее всего, их. А так, всё как должно было случиться – так и случилось. По поводу формы – какое-то время после завершения карьеры я ещё очень активно каталась, выступала, участвовала в разных шоу, а потом в какой-то момент поймала себя на ощущении, что просто больше не могу. Что мне противна сама мысль о том, что нужно что-то преодолевать. И я не могла себя заставить даже пойти в спортзал и что-то там делать.

Это не могло не сказаться. Плюс рождение третьего ребёнка. Плюс моё аутоиммунное заболевание, которое постоянно требует специальной медицинской терапии, гормональных препаратов. Я чувствовала себя как кокер-спаниель, который не имеет рецепторов насыщения и никогда не может наесться. Апатия, усталость, приступы астмы, давление, высокий холестерин, повышенный сахар – всё это я постоянно имела и ощущала.

– Много ли времени вы сейчас проводите на льду, в тренировках, подготовке ваших проектов?

– Я поддерживаю форму, стараюсь кататься. Перед турне я чуть больше тренируюсь, где-то не катаюсь. Летом, допустим. Летом сборы проводим, сейчас готовим в Ялте, с 13 июля, — всех приглашаю. Больше тренирую, чем катаюсь сама.

Начинаю тренироваться на льду месяца за два до начала выступлений. И то это уже не то, что было раньше. И, наверное, мне этого уже и не надо. Я не ломаю себе руки, ноги, голову для того, чтобы исполнить какие-то ультрасложные элементы. Но катаюсь, выступаю, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.