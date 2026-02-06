«Я взяла свою нишу, регионы». Слуцкая — о выборе городов для своих шоу

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, каково ей выступать в маленьких городах со своим шоу.

– У вас был тур с шоу по Беларуси в прошлом году, в этом году вы гастролировали с шоу по городам Сибири. Часто ваши шоу проходят в регионах, где редко можно встретить «большие» проекты. Каково вам в целом выступать не в самых больших городах? Насколько там тёплая публика и интересуются ли люди фигурным катанием?

– Прекрасная публика. Есть и большие площадки, которые вмещают и по пять тысяч зрителей, есть маленькие катки. Я получаю огромное удовольствие! Не везде выступаю сама, в силу своей занятости, у меня два-три состава ездит по шоу, я не могу на все составы разложиться. Всё, что могу, – всё делаю. У меня нет шоу в столицах, в Москве и Санкт-Петербурге, потому что там много и так различных шоу. Я взяла свою нишу, регионы, где-то города-миллионники, где-то поскромнее. Если я могу подарить мастерство и искусство фигурного катания тем людям, которые не могут в силу определённых обстоятельств приехать в Москву, то ледовые шоу приезжают к ним, — сказала Слуцкая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.