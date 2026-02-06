Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Всё пошло не по плану». Дзепка — о причинах неудачных прокатов на первенстве России

«Всё пошло не по плану». Дзепка — о причинах неудачных прокатов на первенстве России
Комментарии

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка высказалась о причинах неудачных прокатов на первенстве России. В Саранске по сумме двух программ спортсменка получила от судей 205,32 балла.

«В подготовке было всё стандартно, вложила очень много усилий. Думаю, так можно сказать и про тренеров, и про моих родителей.

К сожалению, не получилось реализовать свой потенциал на 100%. Ужасная ошибка в короткой, грубейшее падение в произвольной программе. Это выбило меня из борьбы за медали. Мне очень обидно, конечно, была готова. Были трудности в подготовке, но всё должно было пройти намного лучше.

Не волновалась ни в короткой, ни в произвольной. Свою ошибку в короткой могу связать с тем, что я слишком вошла в образ (улыбается). Не концентрировалась на элементах, они получались достаточно стабильно к началу короткой программы. Просто слишком глубоко эмоционировала.

Я была за то, чтобы два четверных накатывать в программе подряд. Неправильно разложила заход на второй тулуп, подъехала слишком близко к борту, из-за этого допустила техническую ошибку.

Над чем буду работать перед финалом Гран-при? Как показали прокаты сейчас, над всем надо работать. Не удовлетворена этим стартом, если честно. Всё пошло не по плану», – передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Костылева не дрогнула на главном старте года. Защитит ли титул ученица Плющенко?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android