«Всё пошло не по плану». Дзепка — о причинах неудачных прокатов на первенстве России

Трёхкратная победительница юниорских этапов Гран-при России София Дзепка высказалась о причинах неудачных прокатов на первенстве России. В Саранске по сумме двух программ спортсменка получила от судей 205,32 балла.

«В подготовке было всё стандартно, вложила очень много усилий. Думаю, так можно сказать и про тренеров, и про моих родителей.

К сожалению, не получилось реализовать свой потенциал на 100%. Ужасная ошибка в короткой, грубейшее падение в произвольной программе. Это выбило меня из борьбы за медали. Мне очень обидно, конечно, была готова. Были трудности в подготовке, но всё должно было пройти намного лучше.

Не волновалась ни в короткой, ни в произвольной. Свою ошибку в короткой могу связать с тем, что я слишком вошла в образ (улыбается). Не концентрировалась на элементах, они получались достаточно стабильно к началу короткой программы. Просто слишком глубоко эмоционировала.

Я была за то, чтобы два четверных накатывать в программе подряд. Неправильно разложила заход на второй тулуп, подъехала слишком близко к борту, из-за этого допустила техническую ошибку.

Над чем буду работать перед финалом Гран-при? Как показали прокаты сейчас, над всем надо работать. Не удовлетворена этим стартом, если честно. Всё пошло не по плану», – передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.